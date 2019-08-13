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Stadyumda ı

Amerika’da binlerce stadyumda ı kıldı.

Stadyumda bayram namazı
ABD'de binlerce stadyumda ı kıldı. New Jersey Valisi Phil Murphy de stadyuma gidenler, Müslüman toplumunun Kurban Bayramı'nı kutladı. Namaza, kadın ve çocuklar da katıldı. Topluca dua eden farklı etnik kökenlerden binlerce Müslümanın bayramlaşması renkli görüntüler oluşturdu. Yetkililer, ilk kez bayram namazının kılınacağı MetLife Stadyum'a 100 bin kişinin gelmesini beklediklerini açıklamıştı.

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