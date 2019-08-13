ABD'de binlerce Müslüman stadyumda bayram namazı kıldı. New Jersey Valisi Phil Murphy de stadyuma gidenler, Müslüman toplumunun Kurban Bayramı'nı kutladı. Namaza, kadın ve çocuklar da katıldı. Topluca dua eden farklı etnik kökenlerden binlerce Müslümanın bayramlaşması renkli görüntüler oluşturdu. Yetkililer, ilk kez bayram namazının kılınacağı MetLife Stadyum'a 100 bin kişinin gelmesini beklediklerini açıklamıştı.
- Dünya
- 13.08.2019
- Gazete
Stadyumda bayram namazı
Amerika’da binlerce Müslüman stadyumda bayram namazı kıldı.
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