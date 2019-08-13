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3-2-1 kestik!

3-2-1 kestik!
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 'daki Konsolosluğu'nda katledildi. ABD'li ünlü oyuncu ve yönetmen ise Kaşıkçı belgeseli çekmek için İstanbul'a geldi. Ekibiyle olay yerini inceledi. Ancak Penn, yeterli bilgiye ulaşamadığını söyleyip, belgeseli çekmekten vazgeçti.

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