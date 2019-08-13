3-2-1 kestik!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda katledildi. ABD'li ünlü oyuncu ve yönetmen Sean Penn ise Kaşıkçı belgeseli çekmek için İstanbul'a geldi. Ekibiyle olay yerini inceledi. Ancak Penn, yeterli bilgiye ulaşamadığını söyleyip, belgeseli çekmekten vazgeçti.
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