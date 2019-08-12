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  • 12.08.2019 22:29
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 22:37

Sadece 5 adet üretilmişti... 'Nükleer kıyamet' tankı bulundu

’nın bölgesinde döneminde sınırlı sayıda üretilen ve ‘nükleer kıyamet aracı’ olarak adlandırılan bir tankının bulunduğu bildirildi.

Rossiyskaya Gazeta'nın aktardığına göre Rusya'nın güneyindeki Rostov bölgesinde yer alan Kamensk-Şahtinskiy kentinde, Sovyetler Birliği döneminde sadece 5 adet üretilen ve 'nükleer kıyamet aracı' olarak adlandırılan Ladoga tanklarının biri bulundu.

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