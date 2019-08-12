Sadece 5 adet üretilmişti... 'Nükleer kıyamet' tankı bulundu

Rossiyskaya Gazeta'nın aktardığına göre Rusya'nın güneyindeki Rostov bölgesinde yer alan Kamensk-Şahtinskiy kentinde, Sovyetler Birliği döneminde sadece 5 adet üretilen ve 'nükleer kıyamet aracı' olarak adlandırılan Ladoga tanklarının biri bulundu.