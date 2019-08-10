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  • 10.08.2019 19:12
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 19:12

kritik kararı! İslamabad yönetimi ticari ilişkileri resmen askıya aldı

İslamabad yönetimi, 'yle tüm ithalat ve faaliyetlerini ikinci bir emre kadar yasakladı. Alınan kararı kınadığını açıklayan yönetimi, ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

Pakistan kritik Hindistan kararı

, 'ın 'e ayrıcalık tanıyan maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülke ile ticari ilişkilerini resmi olarak askıya aldı.

Başbakan İmran Khan liderliğinde yapılan kabine toplantısının ardından Pakistan Ticaret ve Tekstil Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan ile ikili ticari ilişkilerin ivedilikle askıya alındığı belirtildi.

"Federal hükümet, Hindistan ile ikili ticari ilişkileri derhal geçerli olmak üzere yeni bir talimata kadar askıya almaktan memnuniyet duyar." ifadesine yer verilen açıklamada, Hindistan, ithalat ve ın yasak olduğu ülkeler listesine eklendi.

Söz konusu yasak, daha önce sadece Pakistan'ın diplomatik ve ticari ilişkisinin olmadığı İsrail'e uygulanıyordu.

HİNDİSTAN, CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜ KALDIRDI
Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini pazartesi günü iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi" önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.



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