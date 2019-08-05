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  • 06.08.2019 06:42
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 06:42

Uruguay'dan 'ye seyahat uyarısı

Uruguay, 'ye seyahat edecek vatandaşlarına, artan "nefret suçu ve şiddet olayları" sebebiyle önlem almaları uyarısında bulundu. ABD da geçen hafta Uruguay'a seyahat edecek ABD vatandaşlarına artan suç olayları nedeniyle üst düzey önlem alma uyarısında bulunmuştu.

Resmen uyardılar: Önlem alın...

Uruguay ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, 'ye seyahatedecek vatandaşları, son 6 ayda 250'den fazla kişinin hayatına mal olan, çoğunlukla nefret ve ırkçılık kaynaklı artan şiddet olayları nedeniyle üst düzey önlem almaları için uyarıyor." ifadesi kullanıldı.

ABD'li yetkililerin bu tür saldırıların önüne geçemediği belirtilen açıklamada, özellikle kalabalık olan tematik parklar, alışveriş merkezleri, festivaller, dini ve sanatsal aktivitelerde yer almaktan kaçınılması ve bu yerlere çocukların götürülmemesi tavsiye edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da geçen hafta Uruguay'a seyahat edecek ABD vatandaşlarına artan suç olayları nedeniyle üst düzey önlem alma uyarısında bulunmuştu.

ABD'DEKİ SALDIRILAR
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde hafta sonu düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

Bu saldırıdan saatler sonra Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.
ABD güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemenin ardından, her iki saldırının da "beyaz ırkçılık" motifleri taşıdığı açıklanmış, Teksas saldırısı için "iç terör" değerlendirmesi yapılmıştı.

ABD Başkanı da nefret ve beyaz ırkçılığın herkes tarafından kınanması gerektiğini belirtmişti.

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