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  • 05.08.2019 18:57
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 18:57

Putin'den 'ye uyarı: Aynısını yaparız

Devlet Başkanı , 'nin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan () çekilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Uluslararası güvenliğini tehlikeye soktuğunu ve bunun kontrolsüz silah yarışına yol açabileceğini bildiren Putin, Washington'un kısa ve orta menzilli nükleer sistemler geliştirmesi halinde, Rusya'nın da aynısını yapmak zorunda kalacağını ifade etti.

Rusya'dan ABD'ye uyarı

Devlet Başkanı , Kremlin basın servisi üzerinden ile ilgili açıklamalar yaptı.

INF'nin sona ermesinden 'yi sorumlu tutan Putin, "ABD, INF'den çekilmekle uluslararası güvenliğini tehlikeye soktu. ABD'nin eylemleri kontrolsüz silah yarışına yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"RUSYA'DA AYNI ADIMLARI ATAR"
ABD'nin, INF kapsamında yasaklanan füzeleri üretmesi durumunda, Rusya'nın da aynı adımları atacağını belirten Putin, "Rusya, bu klastaki füzeleri üretene kadar, tehditlere karşı X-101, Kalibr ve Tsirkon gibi füze sistemleriyle güvenliğini sağlayacak." ifadesini kullandı.

Putin, "Orta ve kısa menzilli füze üretimine dair atacağımız tüm adımlar mütekabiliyet gereği atılacak. ABD'nin orta ve kısa menzilli füze konuşlandırmadığı bölgelerde, biz de konuşlandırmayacağız." yorumunu yaptı.

ABD ve müttefiklerinin, uluslararası güvenliğin sağlanması konusunda sağduyu göstereceğini umduğunu kaydeden Putin, "Stratejik istikrar ve güvenliğin sağlanması ile ilgili müzakereler geç olmadan başlatılmalıdır. Bunun için hazırız." görüşünü dile getirdi.

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