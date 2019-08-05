Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un (55), Ege ve Akdeniz koylarını gezdiği 'Flying Fox' adlı lüks yatı, Fethiye Göcek açıklarında demirlendi. Sevgilisi Lauren Sanchez uğruna eşi MacKenzie Bezos'a 38 milyar dolar ödeyen Bezos, Bodrum, Datça ve Marmaris Selimiye açıklarında tatilini geçirdi.
Alman firmasına ait günlük kirası 400 bin euro olan yatta olduğu öğrenilen Bezos'un, görüntü vermemek için çaba sarf ettiği belirtildi. Göcek koylarını dolaşmak için tekne turuna çıkan tatilciler de lüks yatı uzaktan dikkatle inceledi. Fotoğraflarını çekmek için birbiriyle yarış etti.
Ultra lüks yatta havuz, sinema salonu, birçok yatak odası yer alıyor. Değeri 400 milyon dolar olan yatta jet ski, küçük yelkenli, sörf gibi su sporları aletleri de var.
Jeff Bezos'un, yatında 10 milyon dolarlık bir helikopteri bulunuyor.
Yatın tavanı camla kaplı.
Alman firmasına ait günlük kirası 400 bin euro olan yatta güvenlik önlemleri çok sıkı.
Alman firmasına ait günlük kirası 400 bin euro olan yatta olduğu öğrenilen Bezos'un, görüntü vermemek için çaba sarf ettiği belirtildi. Göcek koylarını dolaşmak için tekne turuna çıkan tatilciler de lüks yatı uzaktan dikkatle inceledi. Fotoğraflarını çekmek için birbiriyle yarış etti.
Ultra lüks yatta havuz, sinema salonu, birçok yatak odası yer alıyor. Değeri 400 milyon dolar olan yatta jet ski, küçük yelkenli, sörf gibi su sporları aletleri de var.
Jeff Bezos'un, yatında 10 milyon dolarlık bir helikopteri bulunuyor.
Yatın tavanı camla kaplı.
Alman firmasına ait günlük kirası 400 bin euro olan yatta güvenlik önlemleri çok sıkı.
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