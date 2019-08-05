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  • 05.08.2019 23:12
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 23:16

Havada korku dolu anlar! ’e ait yolcu uçağı yaptı

’e ait yolcu uçağı kabini duman dolması sonrası Valensiya’ya yaptı. İngiliz medyasına konuşan bazı yolcular, oksijen maskelerinin açılmadığını, çok korktuklarını söyledi.


'e ait yolcu uçağı kabini duman dolması sonrası Valensiya'ya yaptı.

'nin başkenti 'da Heathrow Havalimanı'ndan kalkan British Airways'e ait yolcu uçağı Valensiya üzerinde bulunduğu sırada kabini bir anda dumanla kaplandı.



PİLOT ACİL İNİŞ TALEP ETTİ
Pilot acil iniş talep etti. Yaklaşık 10 dakika sonra uçak acil iniş yapabildi. Uçakta yaşanan panik anları ve sonrasını ise yolcular kaydetti. İngiliz medyasına konuşan bazı yolcular, oksijen maskelerinin açılmadığını, çok korktuklarını söyledi.

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