Körfez'de tanker krizi! İran el koydu

İngiltere'nin İran gemisine el koymasıyla başlayan tanker krizi devam ediyor. İngiltere'nin bu hamlesinden sonra harekete geçen Tahran yönetimi, son zamanlarda Körfez'de seyreden birçok gemiye el koymuştu.

Bugün bunlara bir yenisi daha eklendi. İran'da yayın yapan yarı resmi haber ajansı Fars'a konuşan İran Devrim Muhafızları Donanma Komutanı Ramzan Zirahi, Basra Körfezi'nde, yabancı bir gemiye daha el koyduklarını açıkladı.

Toplam 7 mürettebatın olduğu tankerin, 700.000 litre yakıt taşıdığı belirtildi. Fars haber ajansı, mürettebatın tamamının tutuklandığını duyurdu.

Zirahi, tankerin "bazı Arap devletlerine" petrol kaçırdığını iddia etti.

İRAN'IN GEMİSİNE İNGİLTERE EL KOYMUŞTU

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle bir İran tankerini alıkoymuştu. İran, "Grace 1" adlı tankerin durdurulmasının ardından bunun İngiltere için "sonuçları olacağı" açıklamasını yapmıştı.