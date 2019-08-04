ABD'nin Teksas eyaleti El Paso kentinde Vista alışveriş merkezindeki Walmart mağazasında üç kişi ortalığı savaş alanına çevirdi. Silahla müşterileri tarayan saldırganlar, gözaltına alındı. El Paso Polis merkezi Sözcüsü Enrique Castillo, 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı. Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Başkan Donald Trump'ın saldırıya dair bilgilendirildiği ve konuyu yakından takip ettiği kaydedildi. Alışveriş merkezindeki dükkanlar kapatıldı. Bölgeye polis takviyesi yapıldı. Bu arada tahliye edilen alışveriş merkezindeki kişiler, teker teker kontrol edildi. Saldırının neden yapıldığı hakkında bilgi verilmedi. Terör şüphesi üzerine soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.
Yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına boğuldu.
Olay yeri polis tarafından ablukaya alındı.
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