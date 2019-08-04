Bugünkü
Takvim

’de katliam: 18 ölü, 22 yaralı

’de alışveriş merkezinde 3 saldırgan, ortalığı kana buladı. 18 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

ABD’de katliam


'nin Teksas eyaleti kentinde Vista alışveriş merkezindeki Walmart mağazasında üç kişi ortalığı savaş alanına çevirdi. Silahla müşterileri tarayan saldırganlar, gözaltına alındı. El Paso Polis merkezi Sözcüsü Enrique Castillo, 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı. 'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Başkan 'ın saldırıya dair bilgilendirildiği ve konuyu yakından takip ettiği kaydedildi. Alışveriş merkezindeki dükkanlar kapatıldı. Bölgeye polis takviyesi yapıldı. Bu arada tahliye edilen alışveriş merkezindeki kişiler, teker teker kontrol edildi. Saldırının neden yapıldığı hakkında bilgi verilmedi. Terör şüphesi üzerine soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.



Yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına boğuldu.



Olay yeri polis tarafından ablukaya alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriABD’de katliam: 18 ölü, 22 yaralı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri