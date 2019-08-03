Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 04.08.2019 01:21
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 01:21

kendi büyükelçisine ırk ayrımcılığı yaptı

'in Rıza Mansur'a, başkent 'deki Uluslararası Ben 'nda ırk ayrımcılığı yapıldı. Büyükelçi Mansur, güvenlik görevlilerinin, kendisinin Panama Büyükelçisi olduğunu öğrenmelerinin ardından havalimanına girişlerine izin verdiğini ifade etti.

İsrail'den kendi büyükelçisine ırk ayrımcılığı

'in Rıza Mansur'a, başkent 'deki Uluslararası Ben 'nda ırk ayrımcılığı yapıldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (Makan) Dürzi büyükelçi Mansur'dan aldığı bilgilerle yaptığı habere göre, havalimanı girişinde bir kadın güvenlik görevlisi Rıza Mansur ile ailesinin diğer üyeleriyle saygısız bir şekilde konuştu ve havalimanına girişlerine engel oldu.

Büyükelçi Mansur, güvenlik görevlilerinin, kendisinin Panama Büyükelçisi olduğunu öğrenmelerinin ardından havalimanına girişlerine izin verdiğini ifade etti.

Mansur, İsrail Hava Meydanları İşletmesinden, güvenlik görevlilerini yolculara iyi muamelede bulunmaları konusunda bilinçlendirmesini istedi.

İşletme tarafından yapılan açıklamada ise havalimanları girişindeki güvenlik kontrolünün, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın gerçekleştirildiği savunuldu.

Sayıları 120 bini bulan Dürzilerin 1950'den bu yana İsrail'de farklı bir statüleri bulunuyor. İsrail'deki Hristiyan ve Müslümanların aksine söz konusu tarihte Dürzilerin askere alınmasına izin verilmişti. Buna rağmen Dürziler, İsrail'de kendilerine yönelik ırk ayrımcılığı yapıldığını ve "ikinci sınıf vatandaş" muamelesi gördüklerini iddia ediyor.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya Haberleriİsrail kendi büyükelçisine ırk ayrımcılığı yaptı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri