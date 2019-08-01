ABD Başkanı Donald Trump, "ticaret savaşları" tartışması devam ederken, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını açıkladı.

Trump, Çin ürünlerine eklenecek yeni gümrük vergisiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

ABD heyetinin Çin'den yeni döndüğünü ve Çin'le ticari müzakerelerde bir anlaşma yapma konusunda 3 ay öncesine kadar umutlu olduklarını kaydeden Trump, "Ne yazık ki Çin imza öncesinde anlaşmayı yeniden müzakere etmeye karar verdi. Yakın zamanda Çin ABD'nin tarım ürünlerini alma konusunda anlaşmaya vardı fakat bunu yapmadı." ifadelerini kullandı.





İLAVE VERGİYE RAĞMEN TRUMP ANLAŞMADAN UMUTLU

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisine "ABD'ye fentanil satmayı durduracağını" söylediğini ancak bunu yapmadığını da vurgulayan Trump, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ticari müzakereler devam ediyor, bunlar devam ederken ABD, 1 Eylül'den itibaren Çin'den ülkemize gelen 300 milyar dolarlık ürüne küçük bir ilave yüzde 10 gümrük vergisi ekleyecektir. Bu ek vergi, zaten yüzde 25 gümrük vergisi konmuş 250 milyar dolarlık ürünü kapsamıyor. Kapsamlı bir ticari anlaşma için Çin'le pozitif diyaloğumuzu sürdürmek istiyoruz ve iki ülke arasındaki geleceğin parlak olacağını düşünüyoruz."

İki ülke arasında geçen yıl martta başlayan ve karşılıklı gümrük tarifesi misillemelerine sahne olan ticaret savaşı, son olarak Çin'in teknoloji şirketlerine sıçramıştı.

Çin ve ABD'nin bir yılı aşkın süredir yürüttüğü müzakerelerin 11'incisi mayıs ayının başında ABD'de yapılmıştı. Çin'in başmüzakerecisi Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD'deki müzakerelerden eli boş dönmüştü.

Çin lideri Şi ve ABD Başkanı Trump, geçen ay Japonya'da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde, ticaret müzakerelerine devam etme kararı almıştı. G-20 Liderler Zirvesi'nden sonra 300 milyar dolar değerindeki Çin mallarına ilave gümrük tarifeleri planının askıya alındığını da duyuran Trump, daha sonra Huawei'ye yönelik yasakların kaldırılması konusunda yeşil ışık yakmıştı.