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  • 01.08.2019 06:49
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 06:49

Son dakika: sınırında çatışma

Son dakika haberi... su, 'nin güneyinde çıkan çatışmada bir Filistinlinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını açıkladı. Olay sonrasında hareketine ait bir noktanın vurulduğu dile getirildi.

Gazze sınırında çatışma

dan yapılan yazılı açıklamada, bir Filistinlinin 'nin güneyinde bulunan sınır şeridindeki tellerden içeri girerek askerlerine ateş açtığı ve 3'ünü yaraladığı iddia edildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin karşılık vermesi üzerine Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

Olay sonrasında hareketine ait bir noktanın vurulduğu dile getirildi.

Görgü tanıkları ise Han Yunus'taki Huzaa beldesinde önce silah seslerinin duyulduğunu sonrasında da bölgeye 2 roketin atıldığını anlattı.

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