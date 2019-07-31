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Dubai Şeyhi eski hakkında hukuk savaşı başlattı

Dubai Şeyhi , 10 gün önce 'dan boşandı. Dün ise iki çocuğunun velayeti için hukuk savaşı başlattı.

'Haya'l dünyası!
ŞEYH Muhammed bin Raşit 'un (69) eşi , çocukları 7 yaşındaki Zayed ve 11 yaşındaki Celile'yi de yanına alarak Dubai'den 'ye kaçtı. Çift, 10 gün önce boşandı. El Maktum, MI6 ajanı olduğu iddia edilen koruma Russell Flowers ile aşk yaşayan eski eşine karşı atağa kalktı. Çocukların velayeti ile ilgili dava açtı. 4 milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en zenginleri arasında yer alan El Maktum, 'nın en prestijli avukatlarından Helen Ward ile anlaştı. Madonna ve yönetmen Guy Ritchie'nin avukatlığını da yapan Ward, dün mahkemede müvekkili savundu. Çocukların velayetini istedi. Prenses Haya'nın ise velayeti almak için daha önce kaçmaya çalıştığı iddia edilen Prenses Latifa'nın yaşadıklarını anlattığı öğrenildi.

ATIMI ALMAYIN
İngiltere'deki servetine el konulacağı iddia edilen El Maktum'un 174 atından özellikle birinin kendisine verilmesini istediği öğrenildi.



KORUNMA İSTEDİ
PRENSES Haya, mahkemeden çocuklarının ve layetinin yanı sıra "Zorla evlilikten korunma" talep etti. Al Maktum'un da mahkemeden dava hakkında "yayım yasağı" istediği ancak hakimin bu talebi reddettiği bildirildi.




Zayed ve Celile, anneleri Haya'nın yanında.

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