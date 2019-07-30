Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı ve Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih Feyyad, Haşdi Şabi'ye bağlı büroların tüm vilayetlerde kapandığını ancak teşkilatların birleştirilmesi için 2 aylık bir ek süreye ihtiyaç olduğunu belirtti.

"BÜROLAR KAPATILDI, TAŞINIR MALLARI UYGUN YERLERE GÖTÜRÜLDÜ"

Feyyad, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu ayın başında çıkarılan kararname uygulamaya konuldu ve tüm vilayetlerde Haşdi Şabi'ye bağlı bürolar kapatıldı. Haşdi Şabi mensupları ve taşınır malları uygun yerlere götürüldü." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kararnameye göre Haşdi Aşair (Aşiret Güçleri) dahil olmak üzere Haşdi Şabi bünyesindeki tüm yapıların kaldırılarak teşkilatların birleştirilmesi konusuna da değinen Feyyad, bu işlem için ise 2 aylık bir ek süreye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

BAŞBAKAN ABDULMEHDİ "31 TEMMUZ'A KADAR KAPATIN" DEMİŞTİ

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olarak Abdulmehdi, yaklaşık 1 ay önce Haşdi Şabi ile ilgili bir dizi talimatın yer aldığı askeri kararname yayımlamıştı.

Kararnamede, Irak ordusunun bir parçası olan Haşdi Şabi güçlerinin Başkomutanın emirleri doğrultusunda hareket etme yükümlülüğü olduğu ve söz konusu yapıdan da Başbakanın atayacağı kişinin sorumlu olacağı belirtilmişti.

"TUGAY" VE "ALAY" STATÜLERİNDE OLACAKLAR

Terör örgütü DEAŞ'la savaş sırasında milis gücüne bağlı grupların kullandığı tüm isimlerden vazgeçileceği bildirilen kararnamede, bu isimler yerine "tugay" ve "alay" gibi askeri tanımların kullanılacağı aktarılmıştı.

Yeni talimatlara göre silahlı yapılara dahil olmak istemeyen grupların da ülke yasalarına göre siyasi parti ve gruplara dönüşebileceğine yer verilen kararnamede, "Bunlar, sivil bürolarını korumak için ruhsatlı silah taşıyabilecek. Bunun dışında silah taşımalarına izin verilmeyecek." ifadesi kullanıldı.

TALİMATLAR DIŞINDA FAALİYET GÖSTEREN GRUPLAR "YASA DIŞI" KABUL EDİLECEK

Talimatlar dışında gizli ya da açık şekilde silahlı olarak faaliyet gösteren grupların "yasa dışı" kabul edileceği uyarısı yapılan kararnamede şunlar kaydedilmişti:

"Kentlerde ve onun dışındaki bölgelerde Haşdi Şabi'ye bağlı grupların adını taşıyan tüm bürolar kapatılacak. Haşdi Şabi gruplarına bağlı tüm ekonomik bürolar ve askeri kontrol noktaları da kapatılacak."

Abdulmehdi, kararnamede yer alan talimatların en geç 31 Temmuz'a kadar yerine getirilmesini isterken Haşdi Şabi milis yapısıyla ilgili başka kararların da alınacağını belirtmişti.

HAŞDİ ŞABİ NEDİR?

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Musul'u ele geçirmesi ardından, Şiilerin dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani'nin fetvası üzerine kurulan Haşdi Şabi, Iraklı çeşitli Şii milis güçlerinden oluşuyor. Haşdi Şabi içerisinde az sayıda Sünni Arap ve Hristiyan gruplar da bulunuyor.

Milis sayısının 120 binden fazla olduğu iddia edilen Haşdi Şabi bünyesindeki grupların büyük bölümünün İran'la yakın ilişkileri bulunuyor. Bu yapıdaki bazı grupların finansmanının da İran tarafından sağlandığı iddialar arasında yer alıyor.