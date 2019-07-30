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  • 30.07.2019 22:59
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 22:59

GK üyesi 10 ülkeden 'soruşturma' çağrısı

Birleşmiş Milletler (GK) üyesi 10 ülke, 'de gerginliği azaltma bölgesi 'de hastanelere yönelik saldırılara ilişkin Antonio Guterres'e "soruşturma başlatması" çağrısında bulundu.

BMGK üyesi 10 ülkeden 'soruşturma' çağrısı

üyeleri ABD, , , , , Peru, Kuveyt, Polonya, Dominik Cumhuriyeti ve , İdilib'de rejim ve destekçisi 'nın hastanelere yönelik saldırılarına ilişkin soruşturma açılması çağrısı yaptı.
Hastanelere ve sağlık merkezlerine yönelik saldırılara soruşturma açılması çağrısına İnsan Hakları İzleme Örgütü de (HRW) destek verdi.

HRW BM Direktörü Louis Charbonneau, yazılı açıklama yaparak, BM'nin hastanelerin koordinatlarını Rusya, rejim ve diğer taraflarla paylaşmasına rağmen hastanelerin defalarca bombalandığını ve Guterres'in hızlı bir şekilde soruşturma başlatması gerektiğini ifade etti.

Charbonneau, Rusya ve rejimin koordinatları hastaneleri hedef almak için kullandıysa, "savaş suçu" işlediğini ve bundan sorumlu tutulmaları gerektiğinin altını çizdi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Yardımcısı Mark Lowcock ise BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, " hükümeti ve Rusya'nın sözde gerginliği azaltma bölgesi 'i 90 günden uzun süredir bombalaması kıyıma neden oldu." ifadelerini kullanmıştı.

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