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  • 29.07.2019 22:46
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 23:41

Avrupa'yı sallayan krizde flaş gelişme! izin vermeye başladı...

, ’den kurtardığı leri taşıdığı için önce limanlarına yanaştırmadığı ardından göçmenlerin inmesine izin vermediği kendi gemisindeki 18 yaş altındaki göçmenlerin karaya çıkmasına müsaade etti.

Büyük krizde flaş gelişme! İtalya izin vermeye başladı

n basınının İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, gemisi 'de bulunan ve yaşları 15 ile 17 arasında değişen 16 in gemiden inmesine izin verildi.

Basında çıkan haberlerde, gemiden daha önce de hamile bir kadın ve ailesinin inmesine izin verildiği belirtilmişti.

Gregoretti sahil güvenlik gemisi, 'dan Avrupa kıyılarına ulaşmak amacıyla 'e açılan göçmenleri taşıyan teknedeki 141 düzensiz göçmeni kurtarmış, acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı olan 6'sını Lampedusa'ya bıraktıktan sonra 135 göçmenle önceki gece Sicilya'daki Augusta Limanı'na demirlemişti.

İtalyan hükümeti, nezdinde resmen girişimde bulunarak, Avrupa içinde dağıtımı belli olana kadar göçmenlerin Gregoretti gemisinde kalacağını açıklamıştı.

Bu arada İtalyan basınında çıkan haberlerde, 'nın Avrupa Komisyonuna denizden kurtarılan göçmenleri alabileceğini belirttiği öne sürüldü.

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