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  • 29.07.2019 00:22
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 01:13

Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne Ratcliffe'i aday gösterdi

Başkanı , Cumhuriyetçi Kongre üyesi John Ratcliffe'i Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine aday gösterdiğini açıkladı. Donald Trump, halen bu görevi yürüten 'un 'ta görevinden ayrılacağını, Coats'a hizmetleri için teşekkür ettiğini, onun yerine vekaleten göreve gelecek ismi ise en kısa zamanda açıklayacağını belirtti.

Trump bir ismin daha biletini kesti

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamayla Teksas vekili ve eski savcı Ratcliffe'i ülkedeki çatı istihbarat kurumunun başına getireceğini duyurdu.

15 AĞUSTOS'TA GÖREVİNDEN AYRILACAK
, halen bu görevi yürüten 'un 'ta görevinden ayrılacağını, Coats'a hizmetleri için teşekkür ettiğini, onun yerine vekaleten göreve gelecek ismi ise en kısa zamanda açıklayacağını belirtti.

SENATO'DA ONAY ALMASI GEREKİYOR
Trump'ın adayı Ratcliffe'in bu göreve gelebilmesi için Senato'da onay alması gerekiyor.

'deki istihbarat kurumlarının çatı kuruluşu olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, özellikle 2016'daki ABD başkanlık leri sürecinde 'nın siber saldırılarla seçimlere müdahale girişimleriyle ilgili olarak önemli açıklamalara imza atmıştı.

Bu görevi yaklaşık 2 yıldır sürdüren Coats, Rusya soruşturmasının başlangıcında, söz konusu seçimlere müdahale girişimlerinin merkezli olduğu açıklamalarını yapan isim olarak kayıtlara geçmişti.

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