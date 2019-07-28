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  • 28.07.2019 17:17
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 17:17

'de : 1 ölü, 16 yaralı

'nin kuzeyinde yer alan 'in merkezinde bir meydana geldi. Patlamanın YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde durulurken, patlama sonucu 1 sivil öldü, 16 sivil ise yaralandı.

Afrin'de patlama: Ölü ve yaralılar var

'nin kuzeyindeki ilçe merkezinde meydana gelen da 1 sivil öldü, 16 sivil yaralandı.

Afrin'in ilçe merkezinde bomba düzeneği yerleştirilen motosiklet, sivillerin yoğun olduğu bölgede infilak ettirildi.

1 ÖLÜ 16 YARALI
Patlamada 1 sivil öldü, 16 sivil yaralandı. Yaralılar, hastaneye sevk edildi.

Bölgeye intikal eden yerel güvenlik güçleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti.

Yerel güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin ilçe merkezinde 11 Temmuz'da bomba yüklü yakıt tankerinin patlaması sonucu 8 sivil ölmüş, 35 sivil yaralanmıştı.

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