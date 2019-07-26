Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 26.07.2019 15:03
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 15:12

The  Economist'ten çarpıcı yorum: 'nin artık 'ye karşı ne yeterli havucu ne yeterli sopası var

'de yayın yapan The  Economist dergisi, Avrupa Birliği'nin 'ye istediklerini yaptıramayacağını yazdı. Analizde, "'nin artık Türkiye'ye karşı kullanabileceği ne yeterli havucu ne de yeterli sopası var." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye-AB ilişkileri The Economist'te

ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler son dönemde yeniden gerildi.

Bu gerilimin ilk sebeplerinden biri de Türkiye'nin 'deki sondaj çalışmaları.

Rumların ve 'ın yaptığı baskılarla, Türkiye'ye yaptırım uygulama küstahlığında bulunan Avrupa Birliği, bölgeye 4. sondaj gemisinin gönderileceği cevını aldı.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ THE ECONOMİST'TE
Türkiye'nin önemsemediği AB kararları, 'de yayın yapan tarafından mercek altına alındı.

Dergi, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı daha önce uyguladığı politikaları kullanamayacağını yazdı.

"AB'NİN TÜRKİYE'Yİ BOYUN EĞDİRMEYE SOPASI YOK"
Analizde, "AB, "havuç-sopa" politikasıyla Türkiye'yi cezbederek yeniden yanına çekebilir ya da onu onu boyun eğmeye zorlayabilir. Ancak AB'nin artık Türkiye'ye karşı kullanabileceği ne yeterli havucu ne de yeterli sopası var." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriThe  Economist'ten çarpıcı yorum: AB'nin artık Türkiye'ye karşı ne yeterli havucu ne yeterli sopası var
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri