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  • 27.07.2019 07:25
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 07:25

'dan gözdağı! Kıtalalararası yi başarıyla test etti

, Astrahan bölgesindeki poligonundan fırlatılan Topol kıtalararası sinin başarıyla test edildiğini duyurdu.

Rusya'dan gözdağı! Kıtalalararası balistik füzeyi...

Açıklamada, "26 Temmuz 2019 tarihinde, Astrahan bölgesindeki Devlet Merkez Poligonu'ndan Stratejik Füze Kuvvetleri tarafından Topol kıtalararası si fırlatıldı" ifadeleri yer aldı.

Savaş başlığının belirlenen hassasiyetle, 'daki Sarı Şagan poligonundaki hedefi vurduğu aktarıldı.

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