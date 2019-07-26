Bükreş'ten Arçelik'in Targovişte'deki fabrikasına giden araçta bulunan 3 Türk yönetici ve bir Rumen vatandaş trafik kazası sonucu hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

KAMYON TERS YOLA GİRDİ

Rumen yetkililer, ilk belirlemelere göre kazanın sebebinin karşı yönden gelen kamyon şoförünün fenalık geçirmesi sonucu ters yola girmesi nedeniyle gerçekleştiğini ifade etti.

İşte korkunç kazadan görüntüler:











