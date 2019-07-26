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  • 26.07.2019 17:02
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 17:08

'da feci ! 3 yöneticisi hayatını kaybetti

'in, 'nın Targovişte şehrindeki fabrikası Arctic'e araçlarıyla giden 3 Türk yönetici, DN 71 yolunda geçirdikleri sonucu hayatını kaybetti.

Romanya'da feci kaza! 3 Türk yönetici hayatını kaybetti

Bükreş'ten 'in Targovişte'deki fabrikasına giden araçta bulunan 3 Türk yönetici ve bir Rumen vatandaş sonucu hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

KAMYON TERS YOLA GİRDİ
Rumen yetkililer, ilk belirlemelere göre nın sebebinin karşı yönden gelen kamyon şoförünün fenalık geçirmesi sonucu ters yola girmesi nedeniyle gerçekleştiğini ifade etti.

İşte korkunç kazadan görüntüler:




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