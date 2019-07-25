Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 25.07.2019 21:06
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 21:07

Rus tankerini alıkoydu, mürettebatı serbest bıraktı

, 'nda savaş gemilerinin geçişini engellediği gerekçesiyle alıkoyduğu Rus tankerinin mürettebatını serbest bıraktı.

Rus mürettebat serbest bıraktı

Rus basınına konuşan 'nın Kiev Büyükelçiliğinden bir yetkili, 'nın, alıkoyduğu Rus tankerinin mürettebatını serbest bıraktığını ve tankerin Ukrayna'nın İzmail Limanı'nda tutulduğunu bildirdi.

Rusya Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi Ludmila Denisova ile görüştüğünü belirterek, "10 kişi otobüsle Moldova üzerinden 'ya kısa zamanda ulaştırılacaktır." bilgisini paylaştı.

Ukrayna Güvenlik Hizmetlerinden bu sabah yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerinin Rusya'ya ait "Neyma" tankerini alıkoyduğu bildirilmişti.

Açıklamada, tankerin Ukrayna savaş gemilerinin 'ndan geçişini engellediği kaydedilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriUkrayna Rus tankerini alıkoydu, mürettebatı serbest bıraktı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri