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  • 25.07.2019 16:53
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 17:04

: 'da büyük facia! BM acı bilançoyu açıkladı

haberine göre 'da yüzlerce yolcu taşıyan büyük bir geminin alabora olarak battığı bildirildi. yetkilileri, kaza sonucu ilk belirlemelere göre en az 100 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini duyurdu.

Libya'da büyük facia! BM acı bilançoyu açıkladı

Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR), Akdeniz'de büyük bir geminin battığını duyurdu. BM'ye göre, açıklarında alabora olan gemideki 140 insan kurtarıldı ancak ilk belirlemelere göre en az 100 kişi öldüğü açıklandı.

Kaza Trablus yakınlarında bulunan Al Khoms civarında yaşandı. Libya, son yıllarda göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmak için kullandığı en önemli güzergah konumunda.

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