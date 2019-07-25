Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR), Akdeniz'de büyük bir geminin battığını duyurdu. BM'ye göre, Libya açıklarında alabora olan gemideki 140 insan kurtarıldı ancak ilk belirlemelere göre en az 100 kişi öldüğü açıklandı.





Kaza Trablus yakınlarında bulunan Al Khoms civarında yaşandı. Libya, son yıllarda göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmak için kullandığı en önemli güzergah konumunda.

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