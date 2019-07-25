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  • 25.07.2019 10:56
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 11:13

Son dakika haberi: 'da saldırısı! Çok sayıda ölü var

Son dakika haberine göre 'ın Tahar vilayetinin İşkemiş ilçesindeki askeri karakola militanlarının düzenlediği saldırıda 20 güvenlik gücü hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban saldırısı! Çok sayıda ölü var

'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde, militanlarının askeri karakola düzenlediği saldırıda 20 güvenlik gücünün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tahar vilayetine bağlı İşkemiş ilçesi Kaymakamı Abdulkayyum Kani, yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının dün gece ilçedeki askeri karakola saldırdığını belirtti.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR
Kaymakam Kani, saldırıda 20 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Taliban, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıyı üstlendi.

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