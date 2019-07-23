Boris Johnson Türk mü dedesi Ali Kemal kimdir? Boris Johnson kimdir nereli? İngiltere'nin muhafazakar parti liderliğine seçilen Johnson ülkenin 77. Başbakanı oldu. 'Osmanı torunu' diye anılan Ali Kemal'in gerçek torunu olan Boris Johnson kimdir, kaç yaşında merak edilenler... Bazı kesimlerin 'Osmanı torunu' methiye düzdüğü İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin kurucusu Ali Kemal'in gerçek torunu Boris Johnson kimdir? Eski Londra Belediye Başkanı olan Boris Johnson, Damat Ferit Paşa hükümetinin İçişleri ve Milli Eğitim Bakanı olan Ali Kemal'in öz torunu Stanley Johnson'un oğlu. Asıl adı Ali Rıza olan Ali Kemal, Namık Kemal'e olan hayranlığından dolayı eğitim yıllarında bu ismi aldı. Ali Kemal, 1867'de İstanbul'da doğdu.
İngiltere yeni Başbakanı Boris Johnson Türk mü dedesi Ali Kemal kimdir? Boris Johnson kimdir, kökeni nedir?
Boris Johnson kimdir, aslen nereli, kökeni neresi soruları günün en çok araştırılan konularından biri oldu. İngiltere'nin muhafazakar parti liderliğine seçilen Johnson ülkenin 77. Başbakanı oldu. Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğludur. Peki İngiltere yeni Başbakanı Boris Johnson Türk mü dedesi Ali Kemal kimdir? Boris Johnson kimdir nereli, kaç yaşında? İşte tüm detaylar ve gelişmeler
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