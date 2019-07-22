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  • 22.07.2019 10:55
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 11:11

'da bir AVM'de paniği

'nin başkenti 'da bulunan bir AVM'de çıktı. Yerel saatle 08.00'de çıkan yangına itfaiye ekiplerinin hızla müdahale ettiği belirtildi.

'da AVM'de çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken; yangının hızla yayıldığı belirtildi. Yangın, Londra'nın kuzeydoğusundaki Walthamstow bölgesindeki AVM'de, yerel saatle 8.00 sıralarında çıktı. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı bölgeye sevk edilirken; alevlerin hızla yayıldığı duyuruldu.

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