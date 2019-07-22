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  • 22.07.2019 09:49
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 10:05

'den skandal adım! lilere ait evler yıkılıyor

, 'te bulunan ve lilere ait olan 100'e yakın evin de içinde olduğu 16 binanın yıkımına başladı. Bazıları inşa halindeki binaların yıkımı için yapılan itirazlar ise kavuk edilmedi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, 'ün Sur Bahir bölgesinin Vadi el-Hummus Mahallesi'nde bulunan ve bazıları inşa halindeki 16 binanın yıkımının durdurulması için lilerin yaptığı başvuruyu kabul etmedi.

FİLİSTİNLİLER İÇİN HUKUK YOLU KAPANDI
Yüksek Mahkemenin kararının ardından 100'e yakın dairenin içinde yer aldığı 16 binada yaşayan ve evleri yıkım tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinliler için hukuk yolu kapandı.

Kararla birlikte, bu binalarda yaşayan Filistinliler için korku dolu bekleyiş başladı.

KARAR DİĞER BÖLGELERDE DE BİRÇOK EVİN YIKILMASINA SEBEP OLABİLİR
Yüksek Mahkemesi, 18 Haziran'da söz konusu binaların Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamını oluşturan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine binalarını yıkmaları için 1 ay süre vermişti.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının, Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

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