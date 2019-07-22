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  • 22.07.2019 21:39
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 21:39

’da camide yine bomba alarmı

'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde camilere son günlerde yapılan bomba ihbarlarına bir yenisi daha eklendi. Duisburg şehrindeki ait (DİTİB) ’ne bomba ihbarı yapıldı.

Almanya’da camide yine bomba alarmı

'da son iki haftada camilere yönelik yapılan bomba ihbarları cemaati de endişelendiriyor. Bugün Combat18 imzasıyla yine elektronik posta aracılığı ile bir bomba ihbarı yapıldı. Duisburg şehrinde ait yetkililerinin polise haber vermesiyle birlikte polis ve bomba imha ekipleri camide ve çevresinde bomba aradı. Camiye gönderilen e-posta iletisinde, "Caminin ana giriş kapısına yerleştirdiğimiz TATP bombası saat 15.45'te patlayacak" ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Polisin saatler süren aramaları sonucunda camide bomba bulunamadı. Cami yönetimi ise olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Bugün elektronik posta yoluyla alınan bomba tehdidi içerikli mesaj akabinde kısa sürede camiye intikal eden emniyet güçlerinin uzman ekiplerince yapılan arama neticesinde herhangi bir patlayıcı madde veya benzeri bir unsura rastlanmamıştır. Akşam namazı itibariyle cami tekrar ibadete açılacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur."

Son aylarda Almanya'da camilere yönelik saldırı ve tehditler artış gösterirken, faillerin yakalanamaması vatandaşlarda endişeye yol açıyor.

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