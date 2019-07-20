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  • 20.07.2019 12:25
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 12:53

Son dakika: Husilerden 'daki hava üssüne İHA saldırısı

Son dakika haberi...Husiler, 'ın kentindeki 'ne insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Suudi Arabistan'da hava üssüne saldırı!

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Serii, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, 'ın kentindeki 'nde bulunan radar sistemi ve askeri noktalara Kasıf-2 tipi İHA'larla saldırı düzenlediklerini belirtti.

Saldırılarda hedeflere tam isabet sağlandığı bilgisini paylaşan Serii, "Saldırı, koalisyon güçlerinin operasyonları ve halkına yönelik devam eden ablukasına bir yanıt olarak gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Serii, son 12 saatte "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen halkını 25 hava saldırısıyla hedef aldığını" ileri sürdü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile Riyad yönetiminden henüz konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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