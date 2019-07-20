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  • 21.07.2019 05:24
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 05:24

New York'ta Osmanlı mahallesi turu düzenlendi

ABD'nin New York şehrinde, 19 yüzyılda Osmanlı devleti topraklarından ABD'ye göç etmiş etnik grupların yaşadıkları mahalleyi anlatan tarihi bir tur gerçekleştirildi.

New York'ta Osmanlı mahallesi turu düzenlendi

ABD'nin New York şehrinde, 19 yüzyılda Osmanlı devleti topraklarından ABD'ye göç etmiş etnik grupların yaşadıkları mahalleyi anlatan tarihi bir tur gerçekleştirildi.

"Osmanlı New York Yürüyüşü" adı altında düzenlenen tur, eski ismi ile Küçük Suriye (Little Syria) olarak bilinen Manhattan'ın finans bölgesi Wall Street yakınlarında yapıldı.

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