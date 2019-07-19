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  • 20.07.2019 02:03
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 02:04

, Amerikan kuvvetlerinin ülkeye girişini onayladı

Kralı Selman bin ulaziz, ülkesine Amerikan kuvvetlerinin girişini onayladı. Kaynak, söz konusu kararın iki ülke arasında ortak iş birliğine dayanarak alındığını, her iki ülkenin de bölgenin güvenliği ve istikrarını korumak ve güçlendirmek yönünde arzulu olduklarını kaydetti. Haberde gelecek olan asker sayısı ve niteliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan'dan Amerikan kuvvetlerine onay çıktı!

haber ajansının (SPA) 'ndan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, , bölgenin güvenliği ve istikrarının savunulması, barışın garanti altına alınmasında ortak çalışma düzeyinin yükseltilmesi amacıyla ülkeye Amerikan kuvvetlerinin girişine ilişkin karara onay verdi.

Kaynak, söz konusu kararın iki ülke arasında ortak iş birliğine dayanarak alındığını, her iki ülkenin de bölgenin güvenliği ve istikrarını korumak ve güçlendirmek yönünde arzulu olduklarını kaydetti. Haberde gelecek olan asker sayısı ve niteliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

CNN televizyonu, Savunma Bakanlığından yetkililere dayandırdığı dünkü haberinde, ABD'nin başkent Riyad'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne 500 asker göndermesinin beklendiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Newsweek dergisi Kasım 2017'de yayımladığı bir makalede, Suudi Arabistan'daki Amerikan askerlerinin sayısının 850'ye ulaştığını kaydetmişti.

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