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  • 19.07.2019 19:18
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 19:18

Son dakika: ı istifa etti

'da Haradinaj, hükümetin bugünkü olağan oturumunun ardından düzenlediğini basın toplantısında, 'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Savcılığı tarafından "şüpheli" sıfatıyla çağrıldığını belirterek, bu nedenle lık görevinden istifa ettiğini söyledi.

Kosova Başbakanı istifa etti

ı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Haradinaj, "Hükümetin başbakanı olarak görevimden istifa ettim. Bu andan itibaren hükümet olarak da istifa ettik. Bunun sebebi de tarafından şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrılmamdır." ifadelerini kullandı.

Yeni bir hükümet kurulana kadar mevcut hükümetin görevde kalacağını dile getiren Haradinaj, "Sadece benim için değil, tüm hükümet için kolay bir karar değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanlarından Haradinaj, daha önce de iki kez Lahey'deki uluslararası mahkemede yargılanmış ancak delil yetersizliği nedeniyle ikisinde de beraat etmişti.

2017'den beri Kosova'nın başbakanı olarak görev yapan Haradinaj, 2004-2005 yıllarında da kısa bir süre başbakanlık yapmıştı.

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