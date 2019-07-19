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  • 20.07.2019 01:21
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 03:10

Son dakika: 'da dev ! Çok sayıda gözaltı

Başkentte, eğlence mekanlarına yönelik 69 ekip ve 500 polisin katılımı ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde, 6 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çok sayıda ruhsatsız işyeri de kapatıldı. Vatandaşların kimliğini sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan kişileri gözaltına aldı.

Gece yarısı düğmeye basıldı! Dev operasyon
Başkentte, eğlence mekanlarına yönelik 69 ekip ve 500 polisin katılımı ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla eğlence mekanlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde 500 polisin katılımıyla, Altındağ ilçesi Rüzgarlı Caddesi'ndeki eğlence mekanlarına asayiş uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, 6 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çok sayıda ruhsatsız işyeri de kapatıldı. Vatandaşların kimliğini sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan kişileri gözaltına aldı.

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