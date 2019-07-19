Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 19.07.2019 22:00
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 22:05

görüntüleri yayınladı, Trump açıklama yaptı: Hiç şüphe yok. Biz düşürdük

Başkanı , 'a ait nı (İHA) düşürdükleri konusunda emin olduklarını bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin 'nda düşürdüğünü iddia ettiği İran'a ait İnsansız Hava Aracının (İHA) ABD savaş gemisinden çektiği görüntüleri paylaşarak, söz konusu İHA'nın düşürülmediğini aksine görevini tamamlayarak üssüne geri döndüğünü açıklamıştı.

Trump: İran'a ait İHA'yı biz düşürdük

'da düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarına gündemi değerlendiren Başkanı Trump, konusunda da açıklamalarda bulundu.

İran'la savaşa girme gibi bir endişesinin olup olmadığı sorusuna Trump, "Hayır hiç de değil. Dünyadaki en büyük savaş gemilerine ve ekipmanlarına sahibiz. Bunları kullanmak istemiyoruz. Kendi iyilikleri için umarım aptalca bir şey yapmazlar. Eğer yaparlarsa daha önce kimsenin ödemediği bir bedeli öderler." yanıtını verdi.

Trump, İran'a ait nı ABD'nin düşürüp düşürmediğiyle ilgili bir soru üzerine ise "Hiç şüphe yok. Biz düşürdük." yorumunda bulundu.

'ın, aynı soruyu yönelttiği ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da "O İHA'yı biz düşürdük, bundan kuşkumuz yok." ifadesini kullandı.

Trump, dün, 'nda, ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden insansız hava aracını düşürdüklerini söylemişti. ABD Başkanı Trump, İran'a ait aracı, birkaç kez uyarılmasına rağmen gemiye 900 metre kadar yaklaşması nedeniyle ''savunma amaçlı'' düşürdüklerini kaydetmişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise 'ta, Trump'ın söz konusu açıklamasını soran gazetecilere, olayın incelendiğini belirterek, "Bizim bugün insansız hava aracı kaybettiğimiz yönünde bir bilgi yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya Haberleriİran görüntüleri yayınladı, Trump açıklama yaptı: Hiç şüphe yok. Biz düşürdük
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri