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  • 17.07.2019 01:19
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 01:20

Peru'nun eski Devlet Başkanı 'de tutuklandı

Eski Peru Devlet Başkanı Alejandro , hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeniyle 'de tutuklandı. , Peru'da 1985-1990 ile 2006-2011 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.

Eski Devlet Başkanı ABD'de tutuklandı

yapılan açıklamada, hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeniyle ülkesine iadesi istenen 'nun ABD'de tutuklandığı bildirildi.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Nicole Navas, Toledo'nun cuma günkü duruşmaya kadar gözaltında tutulacağını söyledi.

Peru Başsavcılık Ofisinden sosyal medyadan yapılan açıklamada, Toledo'nun mahkemeye çıkarılmasının Peru'ya güvenli şekilde iade edilmesi sürecinin bir parçası olduğu belirtildi.

Toledo'nun avukatı Heriberto Benitez, yerel radyo RPP'ye yaptığı açıklamada, mahkemede eski Devlet Başkanı'nın Peru'da siyasi baskıyla karşı karşıya olduğunu göstermeye çalışacaklarını söyledi.

Peru'da 2001-2006 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten Toledo, iş adamı arkadaşı Josef Maiman aracılığıyla ülkedeki bir otoyol projesi için Odebrecht şirketinden 20 milyon dolar rüşvet almakla suçlanıyor.

Peru'da 2017 yılının şubat ayında görülen davada mahkeme, savcıların Odebrecht inşaat şirketinden rüşvet aldığı gerekçesiyle Toledo hakkında 18 aya kadar hapis istemini kabul etmişti.

ABD'nin California eyaletinde yaşayan Toledo, hakkındaki suçlamaları reddediyordu.

Peru'da Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'ten rüşvet almakla suçlanan bir başka eski Devlet Başkanı nisan ayında intihar etmişti.

Alan Garcia, Peru'da 1985-1990 ile 2006-2011 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.


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