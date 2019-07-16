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  • 16.07.2019 12:48
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 12:48

'de ve toprak kaymaları: 78 ölü

'de meydana gelen doğal afetlerde ölü sayısı her geçen gün artıyor. Nepal genelinde 6 gündür etkili olan ların yol açtığı ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 78'e çıktı.

Nepal'de bir doğal afet daha: Çok sayıda ölü var

genelinde 6 gündür etkili olan ların yol açtığı ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 78'e çıktı.

Yerel basındaki haberlere göre, Nepal İçişleri Bakanlığı, ülkede perşembe gününden bu yana devam eden muson yağışlarının neden olduğu taşkın ve toprak kaymalarında 78 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, 32 kişiden de haber alınamadığı kaydedildi.

Nepal'in 31 bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlarda, emniyet güçleri ve ordu 3 bin 366 kişiyi sellerden kurtardı.

Güney Ovaları bölgesinde son 3 günde şiddetini artıran yağışlardan en az 33 bin kişi etkilendi.

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