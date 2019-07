NATO genel sekreterinin eski yardımcısı emekli general Heinrich Brausve Kiel Üniversitesi Güvenlik Politikaları Enstitüsü Direktörü Joachim Krause'nin açıklamalarını aktaran Alman Die Welt Gazetesi, Rusya'nın yasaklı füzelerle silahlanmaya devam ettiğini, Avrupa'da savaş hazırlıkları yapıyor gibi göründüğünü ve bu şekilde NATO'yu harekete geçirmek zorunda bıraktığını ifade etti.

KRAUSE: AVRUPA İKLİM VE GÖÇ KRİZİYLE UĞRAŞIRKEN RUSYA SAVAŞA HAZIRLANIYOR

Sputnik'in haberine göre Krause, Avrupa iklim değişiklikleri ve göç krizi ile meşgulken Rusya'nın geçerli neden olmadan nükleer silah kullanma tehditli bölgesel savaşlara hazırlık yaptığını savundu.

BRAUS: RUSYA DÜNYA DÜZENİNİ YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR! BEKLENMEYEN BİR DARBE İNDİREBİLİRLER

Braus'a göre ise Rusya'nın, Batı devletleri ile kasten zıtlaştığını, ayrıca dünya düzenini yok etmeye ve NATO'nun birliğini bozmaya çalıştığını, ancak NATO ile bir çatışmadan galip çıkamayacağının farkında olduğundan nükleer tehditle destekli 'beklenmeyen bir darbe' indirebileceğini iddia etti.





Braus, Rusya'nın bu eylemleri sonucunda Avrupa ülkelerinin kapsamlı bir savaş ile statükolarını Moskova lehine radikal bir biçimde değiştirmek arasında seçim yapmak durumunda kalacaklarını ileri sürdü.

RUSYA'NIN SALDIRMA İHTİMALİ BULUNAN ÜLKELER

Eski general, Rusya'nın 'saldırılarına' başlayabileceği yerleri ise Karadenizbölgesi, Baltık ülkeleri, Polonya ve Ukrayna olarak sıraladı.

"ALMANYA BİR AN ÖNCE ORDUYU SAVAŞA HAZIR HALE GETİRMELİ"

Bu arada her iki uzman da böyle bir çatışmada, coğrafi konumundan dolayı kilit rolde Almanya'nın olacağını öngörerek, Alman yönetimini silahlı kuvvetlerini bir an önce NATO'nunu zor görevleri icra etmek üzere savaşa hazır hale getirmeye çağırdı.