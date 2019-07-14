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  • 14.07.2019 21:28
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 21:30

'da Rus yapımı Mİ-2 tipi helikopter düştü

’nın sınırında bulunan Sumi bölgesine Rus yapımı Mİ-2 tipi helikopter düştü, pilot hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü ifade edilirken ilk incelemelere göre kazanın pilotaj hatası yüzünden gerçekleşmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Ukrayna'da Rus yapımı Mİ-2 tipi helikopter düştü

Acil Durumlar Bakanlığı, sınırında bulunan Sumi bölgesinde Rus yapımı Mi-2 tipi bir helikopterin düştüğünü açıkladı. İlaçlama için kullanılan helikopterin bir tarlaya düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada kazanın Ukrayna tarafından gerçekleştiği, helikopteri Ukrayna'ya ait olduğu ve ilaç püskürtme sırasında yaşanan bir aksaklık nedeniyle pilotun kontrolü kaybettiği bildirildi.

Olay yerine ulaşan ekipler tarafından helikopterde çıkan ın söndürüldüğü fakat kendisini helikopterden dışarıya atamayan pilotun yanarak hayatını kaybettiği açıklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü ifade edilirken ilk incelemelere göre kazanın pilotaj hatası yüzünden gerçekleşmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

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