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  • 14.07.2019 23:40
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 23:40

Onaylandı! Ve yi verdi

Dışişleri Bakanlığının Birleşmiş Milletlerde () bu hafta katılacağı bir toplantı için Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e verilmesini onayladığı bildirildi.

Onaylandı! Ve ABD vizeyi verdi

medyasında yer alan, bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, ye onayın bizzat ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından verildiği kaydedildi.

Haberlerde, "Zarif'in vizesinin engellenmesi durumunda iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da kötüye gitmesi ihtimaline binaen onayın verildiği" belirtildi. ABD Başkanı , haz ayı sonunda, İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürdüğü gerekçesiyle İran lideri 'i de kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Aynı gün ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in de yaptırım listesine alınacağını açıklamış ancak şu ana kadar ABD yönetimi bu yönde bir adım atmamıştı.

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