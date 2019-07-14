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  • 14.07.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 09:25

'da korkutan deprem

Son dakika haberine göre 'nın Broome kasabasında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, depremde can veya mal kaybının olmadığı belirtildi.

Avustralya'da korkutan deprem

'da Richter ölçeğine göre 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, Broome kasabasının batısında meydana geldi. Amerikan Amerikan Joelojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, depremin merkez üssü Hint Okyanusu, büyüklüğü ise 6,6 olarak belirlendi. İlk belirlemelere göre, depremde can veya mal kaybının olmadığı belirtildi.

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