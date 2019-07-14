Avustralya'da Richter ölçeğine göre 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, Broome kasabasının batısında meydana geldi. Amerikan Amerikan Joelojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, depremin merkez üssü Hint Okyanusu, büyüklüğü ise 6,6 olarak belirlendi. İlk belirlemelere göre, depremde can veya mal kaybının olmadığı belirtildi.
Avustralya'da korkutan deprem
Son dakika haberine göre Avustralya'nın Broome kasabasında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, depremde can veya mal kaybının olmadığı belirtildi.
Avustralya'da Richter ölçeğine göre 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.