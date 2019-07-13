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Aşk hayatı!

Aşk hayatı!
Dubai Şeyhi Maktum'un eşi Prenses Haya, 2 çocuğuyla birlikte 'ya kaçtı. Prenses'in koruması ile aşk yaşadığı açıklandı. Prenses'in sevgilisinin kimliği ise ortaya çıktı. İngiliz basını, Haya'nın yasak aşk yaşadığı ismin, Şeyh'in yakın koruması olan İngiliz asker Russell Flowers olduğunu yazdı. 5 yıl boyunca Şeyh ailesinin yakın korumalığını yapan İngiliz Russell Flowers, "Söyleyecek bir şeyim yok" diyerek konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.



Prenses'le yasak aşk yaşayan Flowers, geçen yıl eşinden boşandı.

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