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  • 13.07.2019 07:41
  • Son Güncelleme: 13.07.2019 07:41

Son dakika haberi: 'da 6,1 büyüklüğünde

Son dakika haberine göre, 'nın güneyindeki 'nda 6,1 büyüklüğünde kaydedildi. 257 kilometre derinliğindeki depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamada, 'nın kuzey kıyılarında bu sabah sarsıntı meydana geldiği belirtildi.

Deniz yüzeyinin 257 kilometre derinliğindeki in merkez üssünün, adaya bağlı Naha kentinin 346 kilometre kuzeyi olduğu açıklandı.

Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

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