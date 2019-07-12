ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamada, Okinawa Adası'nın kuzey kıyılarında bu sabah sarsıntı meydana geldiği belirtildi.
Deniz yüzeyinin 257 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, adaya bağlı Naha kentinin 346 kilometre kuzeyi olduğu açıklandı.
Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
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