Avustralya'nın Queensland eyaletinde ilginç bir hırsızlık vakası gerçekleşti. Mağazaya giren bir adam, satış görevlisine 'cinsel ilişki oyuncakları'na bakmak istediğini söyledi.
Neredeyse bütün vücudu dövme kaplı şüpheli, görevlinin dikkatini başka noktaya verdiği sırada toplam değeri iki yüz seksen euro olan üç cinsel ilişki oyuncağını çalarak kayıplara karıştı.
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