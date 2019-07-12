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  • 12.07.2019 09:52
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 10:37

mağazasında suçüstü! " oyuncaklarına bakmak istiyorum" dedi ve...

’nın eyaletinde ilginç bir olay gerçekleşti. dükkanına giren bir müşteri, satış görevlisinden oyuncakları göstermesini istedi. Daha sonra ise kimsenin beklemediği şeyler yaşandı.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde ilginç bir hırsızlık vakası gerçekleşti. Mağazaya giren bir adam, satış görevlisine 'cinsel ilişki oyuncakları'na bakmak istediğini söyledi.

Neredeyse bütün vücudu dövme kaplı şüpheli, görevlinin dikkatini başka noktaya verdiği sırada toplam değeri iki yüz seksen euro olan üç cinsel ilişki oyuncağını çalarak kayıplara karıştı.

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