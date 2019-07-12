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  • 12.07.2019 19:40
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 19:57

- sınırında yaşanan korkunç gerçek ortaya çıktı! Rapor yayımlandı!

- sınırında 2 yaşın altındaki en az 18 çocuğun 20 gün ila 6 ay boyunca ailesinden koparıldığı ortaya çıktı. Sınırda ailelerinden koparılan birçok çocuğun da yasal süre olan 72 saatten daha uzun süre gözaltında tutulduğuna işaret edildi.

Rapor yayımlandı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, ABD Başkanı 'ın sınırından ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken gözaltına alınan göçmen ailelere yönelik "sıfır hoşgörü" politikasını ilan ettiği Nisan 2018'den bu yana sınır bölgesinde ailelerinden koparılan çocuklara ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, 1 yılı aşkın sürede en az 2 bin 648 çocuğun ailesinden koparıldığına işaret edilirken, 2 yaşından küçük en az 18 çocuğun da 20 gün ila 6 ay süresince ailesinden ayrı tutulduğu belirtildi. Ayrıca 18 çocuktan 9'unun da 1 yaşından küçük olduğu vurgulandı.

Sınırda ailelerinden koparılan birçok çocuğun da yasal süre olan 72 saatten daha uzun süre gözaltında tutulduğuna işaret edildi.

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