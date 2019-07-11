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  • 11.07.2019 15:27
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 15:34

'nde bir haftada 48 kişi 'dan öldü

'nde () geçen yıl temmuz sonunda başlayan salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı bir haftada 48 artarak bin 552'ye yükseldi. merkezlerinde 108 kişinin tedavisi sürüyor.

Sayı giderek artıyor! 1552 kişiyi öldürdü
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında, 2 bin 437 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden 2 bin 343'ünün virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında bin 552 kişi hayatını kaybederken virüsü taşıyan 683 kişi iyileşti. merkezlerinde 108 kişinin tedavisi sürüyor.

Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen kanamalı ateş vakalarından da 94 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 156 bin 851 kişi aşılandı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te 'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve 'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

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