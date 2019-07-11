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  • 11.07.2019 19:50
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 19:57

'de yasa dışı baskınları başlıyor

lik ve Sınır Muhafaza (ICE) Biriminin daha önce ertelenen yasa dışı göçmen baskınlarını pazar günü başlatacağı belirtildi. Baskınların Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, , Miami, New Orleans, ve 'da yapılması planlanıyor.

ABD'de baskınlar başlıyor!

Times gazetesinin 'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ülkedeki yasa dışı lerin sınır dışı edilmesi için yapılması planlanan ancak daha sonra ertelenen baskınlar pazar günü başlayacak.

Söz konusu baskınların 10 farklı şehirdeki belirlenen adreslere birkaç gün içinde yapılması planlanırken, baskınların hedefinde olmasa bile olay yerinde bulunan yasa dışı göçmenler tutuklanacak.

Baskınların Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, , Miami, New Orleans, New York ve 'da yapılması planlanıyor.

YASA DIŞI GÖÇMENLERİN TOPLATILMASI EMRİ
gazetesi geçen ay, ABD Başkanı 'ın ICE'ye daha önce sınır dışı bildirimi almış ailelerin pazar gününden itibaren toplatılması emri verdiğini yazmıştı.

Haberin tepki çekmesinin ardından Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Demokratların talebi üzerine, yasa dışı göçmenleri ülkeden çıkarma sürecini (sınır dışı etme) iki hafta erteledim." ifadesini kullanmıştı.

Bu süreçte Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin ABD'nin güney sınırındaki sığınmacı ve yasal boşluk problemlerine bir çözüm bulmak için bir araya gelip ortak bir çalışma yürütüp yürütemeyeceklerine bakacağını belirten Trump, "Eğer birlikte çözüm bulamıyorlarsa sınır dışı işlemleri başlayacak!" mesajını vermişti.

Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen Trump, yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle mücadele gerekçesiyle ile sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.

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