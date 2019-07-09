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  • 09.07.2019 19:30
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 20:33

Mahkeme kararını verdi! Trump, Twittter kullanıcılarını engelleyemeyecek

Sosyal Medya platformu 'ı aktif bir şekilde kullanan Başkanı 'a mahkemeden şok eden bir karar çıktı. , ABD Başkan Donald Trump'ın, Twitter'da paylaşımlarını beğenmediği bazı kullanıcıları engellemesinin "ifade özgürlüğünü ve anayasayı ihlal ettiğine" hükmetti.

Trump'a şok! Artık Twitter'da...

'de federal temyiz mahkemesi, Başkan 'ın, 'da paylaşımlarını beğenmediği bazı kullanıcıları engellemesinin "ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali" olduğuna karar verdi.

ABD Başkanının Twitter'da kendisine yönelik eleştirilerde bulunan kullanıcıları engellemesi anayasaya aykırı bulunmasına rağmen Trump, söz konusu kararı bir üst mahkemeye taşımıştı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

, Trump'ın Twitter'da engellediği 7 kullanıcı tarafından açılan davada kararını verdi.

Mahkeme, sosyal medyayı, kamuyu ilgilendiren açıklamalar yapmak için kullanan bir kamu görevlisinin, beğenmediği paylaşımları ve kullanıcıları engellemesinin "ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali" olduğuna hükmetti.

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