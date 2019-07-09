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  • 09.07.2019 23:36
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 23:39

Bomba iddia! ‘ ve ’ye asker gönderecek’ iddiası

merkezli haber sitesi, ve ’nın ABD’nin teklifi üzerine ’ye ilave kara gücü gönderme kararı aldığını öne sürdü. ’nın bölgeye asker gönderilmesi konusunda olumlu ya da olumsuz aldığı kararı açıklamaya yakın olduğu, Balkan ve Baltık bölgesindeki birkaç ülke ile görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Bomba iddia! Asker gönderiyorlar!

Buna göre, hâlihazırda bölgede kara gücü bulunan ve , mevcut kuvvetlerini yüzde 10-15 aralığında artırmayı planlıyor. , 'nin 'ye asker gönderme talebini kabul etmemişti. , söz konusu gelişmenin Suriye'den çekilirken yerini uluslararası güçlere bırakmak isteyen Trump yönetimi için büyük bir zafer olduğunu yazdı.

İTALYA DA LİSTEDE
Foreign Policy'e konuşan ABD'li yetkililer, Fransa ve İngiltere'nin dışında başka ülkelerin de bölgeye düşük miktarda asker göndermesinin mümkün olduğunu ifade etti. 'nın bölgeye asker gönderilmesi konusunda olumlu ya da olumsuz aldığı kararı açıklamaya yakın olduğu, Balkan ve Baltık bölgesindeki birkaç ülke ile görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

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