Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi seçimi önde tamamlayarak tek başına iktidara geldi. Yaklaşık 10 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Yunanistan'da Çipras hüsrana uğradı.

Sandığa gömülen Çipras'ın seçim hüsranı, akıllara Çipras hayranı Aslı Aydıntaşbaş'ı getirdi.

2015 seçimlerinde Çipras'ın sandıktan zaferle çıkmasını büyük bir sevinçle karşılayan Aydıntaşbaş, Yunan lideri tebrik eden ilk isimlerdendi.





3 KELİMEYLE ÇİPRAS

Daha önce Aleksis Çipras'ın "Sıcak, doğal ve sempatik" olarak nitelendiren Aslı Aydıntaşbaş, seçim sonuçlarını Twitter hesabından değerlendirdi.





"4 YILDA BÜYÜK İŞLER YAPTI"

Gazeteci Aydıntaşbaş, "Şok değil tam da bu bekleniyordu. Çipras, kaybedeceğini bilerek seçime gitti. Daha genç. Birkaç yıl muhalefette kalıp partisini şekillendirecek vakti var. Siyaset, uzun soluklu bir maraton.

2015 seçim zafer gecesinde ⁦@tsipras_eu⁩ ile çekilmiş resmimiz. Çipras 4 yılda büyük işler yaptı. Aşırı sol bir partiyle Yunanistan'ı ekonomik krizden çıkardı. Makedonyaile tarihi barış imzaladı. Ankara ile arayı iyi tuttu. Yunanistan'ı Batı'nın stratejik müttefiki yaptı.

Şimdi @syriza_gr için kenara çekilip muhalefet yapma zamanı. Parti, Çipras'ın hızına ayak uyduramadı. Yerel yönetimlerde performans gösteremedi. Çipras'ın bundan sonra yapması gereken, partide reform ve uluslararası dayanışma gündemi. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU

Aslı Aydıntaşbaş'ın, Yunan halkının sandığa gömdüğü Çipras'ı ısrarla övmesi ve "büyük işler başardı" demesi sosyal medyada dalga konusu oldu. İşte Aydıntaşbaş'ın paylaşımına Twitter'dan gelen bazı yorumlar:











